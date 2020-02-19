Смертельна ДТП у Броварах: суд узяв під варту поліцейського, який п'яним збив людей на пішохідному переході

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Встановлено, що співробітник ГУНП у Київській області 16 лютого 2020 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля, наближаючись до регульованого пішохідного переходу не вжив заходів до зупинки керованого транспортного засобу та допустив наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїзну частину на дозволяючий сигнал світлофора, що спричинило смерть одного з потерпілих та спричинення тілесних ушкоджень другому.

Завдяки скоординованій роботі правоохоронних органів зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого)", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі прокуратури області.

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У разі доведення вини особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У відомстві нагадали, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, 16 лютого близько 19:00 у Броварах Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Унаслідок ДТП 28-річний пішохід від травм загинув на місці події. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доставили до лікарні.

17 лютого 2020 року наказом начальника Головного управління поліції Київщини Андрія Небитова працівника полку поліції особливого призначення, який скоїв ДТП у Броварах, було звільнено з НПУ.