Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив під час брифінгу.

"Об'єкт, який прийматиме цих громадян, буде забезпечено охороною, достатньою для того, щоб інфекція не поширилася з одного боку, і щоб щодо цих людей не було вжито ніяких провокацій", - сказав він.

Крім того, він додав, що Міністерство охорони здоров'я тримає ситуацію на контролі та моніторить її щогодини.

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Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.

За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.

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Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.

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Раніше Гончарук повідомив, що літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом.