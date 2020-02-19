Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив під час брифінгу.
"Об'єкт, який прийматиме цих громадян, буде забезпечено охороною, достатньою для того, щоб інфекція не поширилася з одного боку, і щоб щодо цих людей не було вжито ніяких провокацій", - сказав він.
Крім того, він додав, що Міністерство охорони здоров'я тримає ситуацію на контролі та моніторить її щогодини.
Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який здійснюватиме евакуацію українських громадян з Уханя, вилетить до Китаю майже о третій годині ночі 19 лютого і повернеться в Україну близько 8:00 ранку 20 лютого.
За даними МВС, літак забере з КНР 49 громадян України і близько 25 іноземців.
Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що для розміщення евакуйованих із Китаю українців підготували 4 об'єкти. Але де розташовуються ці об'єкти, повідомити відмовилася з міркувань безпеки.
Раніше Гончарук повідомив, що літак з України для евакуації громадян прибуде в Ухань о 22:00 за місцевим часом.