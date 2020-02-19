Держдеп США засудив агресію РФ на Донбасі і підтримав прагнення України до миру

Про це повідомила речниця Держдепу Морган Ортагус, передає Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати разом зі своїми партнерами і союзниками засуджують останню агресію Росії проти України. Ми підтримуємо прагнення президента Зеленського до миру і закликаємо Росію негайно розпочати дотримуватися зобов'язання про припинення вогню, взятого в межах Мінських угод", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.