Комітет Ради з нацбезпеки та оборони в закритому режимі заслуховує звіти щодо загострення на Донбасі, - "слуга народу" Безугла

Про це Безугла заявила журналістам перед засіданням комітету, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні досить специфічне засідання, оскільки ми заслуховуємо звіти про загострення. Відповідно, воно проходить у закритому режимі", - сказала Безугла.

Відповідаючи на запитання, хто ініціював зробити засідання закритим, нардепка сказала: "У нас є встановлений порядок. Наприклад, якщо інформація має закритий характер, тобто вона має якийсь гриф, то, відповідно, вона обробляється в одному варіанті, якщо відкрита - опрацьовуємо інакше".

Також, за її словами, комітет розгляне питання звіту Кабінету міністрів.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.