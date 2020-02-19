"Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео інциденту опублікував у фейсбуці журналіст Андрій Дзиндзя.

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З пропозицією вшанувати загиблих на початку ранкового засідання 18 лютого звернувся до депутатів перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук.

"Цей пленарний тиждень - це тиждень, протягом якого відбувалися події на Майдані. Цей тиждень увійшов до нашої історію як тиждень Революції Гідності. У мене пропозиція: згадаймо всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання, а також усіх, хто загинув за Україну, захищаючи її державність і суверенітет", - сказав Стефанчук.

Після цього присутні в залі депутати, а також журналісти та інші запрошені на засідання встали і вшанували пам'ять загиблих.

Однак нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський відмовився встати і вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

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