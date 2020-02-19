За тиждень від ускладнень грипу померло 10 осіб, - МОЗ

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ

"За минулий тиждень (10.02–16.02) на ГРВІ захворіли 245 055 людей, із них 61,4 % - діти. Інтенсивний показник захворюваності становить 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше за епідемічний поріг по Україні… За тиждень зареєстровано десять летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 38 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

У МОЗ зазначили, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності", - йдеться в повідомленні.

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За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 24 із 69 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 12 - типу А(Н1)pdm09, 11 - типу А не субтипований, 1 - типу B.

Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 776 осіб, а від початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.