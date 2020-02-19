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19.02.20 16:27

Перші випадки зараження коронавірусом CОVID-19 зареєстровано в Ірані

В Ірані вперше в країні зареєстровано два випадки зараження новим китайським коронавірусом.

Перші випадки зараження коронавірусом CОVID-19 зареєстровано в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Ірану.

Випадки були в центральній провінції Кум. Тести показали позитивний результат.

На цей момент інфіковані поміщені на карантин. Проводиться низка досліджень, про які влада має намір повідомити після отримання результатів.

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Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019 nCov), був підтверджений в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.

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