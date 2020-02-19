Перші випадки зараження коронавірусом CОVID-19 зареєстровано в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Ірану.
Випадки були в центральній провінції Кум. Тести показали позитивний результат.
На цей момент інфіковані поміщені на карантин. Проводиться низка досліджень, про які влада має намір повідомити після отримання результатів.
Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019 nCov), був підтверджений в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.