Перші випадки зараження коронавірусом CОVID-19 зареєстровано в Ірані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство ISNA з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Ірану.

Випадки були в центральній провінції Кум. Тести показали позитивний результат.

На цей момент інфіковані поміщені на карантин. Проводиться низка досліджень, про які влада має намір повідомити після отримання результатів.

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Вперше новий тип коронавірусу, що викликає атипову пневмонію (спочатку вірус отримав назву 2019 nCov), був підтверджений в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.