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19.02.20 16:42

Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов. ФОТО

В середу вдень український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), який став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста.

Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно український літак, який забере 48 українців і 29 іноземних громадян, приземлився в місті Ухань у провінції Хубей. Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю", - написав Данілов.

Він запевнив, що на борту цього літака досвідчена команда медиків.

"Упевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі", - підсумував він.

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"Пасажири українського рейсу в обов'язковому порядку проходять санітарний контроль на предмет виявлення ознак захворювання на коронавірус", - повідомило посольство України в Китаї.

Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 01
Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 02
Літак для евакуації українців і іноземців приземлився в аеропорту Уханя, - Данілов 03

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