"Усім бійцям озвучили план наступу на укропів", - бойовики обурюються через брехню про наступ біля Золотого

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку в фейсбуці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

Там опублікований скриншот зі сторінки в забороненій соцмережі "Вконтакте" одного з бойовиків, який обурюється відвертою брехнею про вчорашнє загострення.

"Як це так виходить, що спочатку всім бійцям озвучили план наступу на укропів, а потім на офіційному брифінгу Народної міліції ЛНР Яша Осадчий заявляє, що "немає ніякого наступу, а укропи самі на мінах підірвалися????", - написав член НЗФ.

"А всі, хто брав участь в атаці, ніби ні до чого???? Сьогодні ми в бій, а завтра про нас і не згадають, а на брифінгу скажуть, "що втрат немає" або "ми вас туди не посилали"????", - обурюється бойовик.

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У 93-й омбр "Холодний Яр" зазначили, що спроба збрехати про вчорашнє загострення цілком очікувана.

"Але сталася неприємність! Таке спотворення фактів обурило самих учасників атаки. Спочатку озвучили "план наступу на укропів", а потім кинули! Ні почестей, ні слави. Що ж, так буває, коли воюєш за зрадників. Будь готовий, що тебе зрадять першого", - вважають у бригаді.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.



