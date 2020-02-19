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19.02.20 16:56

Українським воїнам виплатили понад 200 млн грн додаткових "фронтових" нагород. ІНФОГРАФІКА

З початку війни на Донбасі за безпосередню участь у бойових діях, успішне виконання бойового завдання в складі підрозділу і знищену техніку противника додаткові нагороди отримали близько 43 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Українським воїнам виплатили понад 200 млн грн додаткових "фронтових" нагород. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія.Inform".

"Станом на 14 лютого поточного року загальна сума додаткових винагород бійцям сягнула 202,3 млн грн. Так звану бойову тисячу (за безпосередню участь у бойових діях) отримали 38,7 тисячі бійців на загальну суму 183,8 млн грн, — повідомив під час брифінгу в АрміяInform начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони Вячеслав Салахов. — За успішне виконання бойового завдання — 14,03 млн грн, а за знищення 152 одиниць техніки противника 659 бійців ЗСУ заохотили на 4,46 млн грн", - розповів начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони Вячеслав Слухав.

Для порівняння, станом на 1 серпня 2019 за безпосередню участь у бойових діях відзначили майже 37,5 тисячі захисників (+1,2 тис. осіб), які отримали понад 178,7 млн грн (+5,1 млн грн); за знищення (захоплення) 119 одиниць військової техніки противника (+33 од.) виплатили понад 3,7 млн грн (+0,76 млн грн); за успішне виконання бойового завдання у складі підрозділу заохотили майже 3000 бійців (+314 осіб), яким було виплачено понад 12,5 млн грн (+1,53 млн грн).

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Українським воїнам виплатили понад 200 млн грн додаткових фронтових нагород 01

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