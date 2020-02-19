Розпочала роботу школа професійних гідів Чорнобильської Зони відчуження Chornobyl guide's school

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організатором виступила ГО "Chornobyl NOW". Ініціатори наголошують на важливості проєкту, оскільки кількість туристів у Зону з кожним роком збільшується, і цей напрямок практично став для країни стратегічно важливим.

Chornobyl guide's school - це понад 24 години лекцій про причини аварії, життя в Зоні відчуження до і після евакуації, туристичні маршрути Чорнобильської зони, особливості багатоденних турів тощо. Інформацією діляться відомі вчені, ліквідатори, експерти, робота яких безпосередньо пов'язана з Чорнобильською зоною.

Лектори - це люди, яких майже неможливо зібрати в одному місці, при цьому вони мають важливу і потрібну інформацію. Також розроблено єдині стандарти для тестування гідів.

Зараз у школі вже навчаються перші студенти, які роблять виїзди в зону для практичних занять. Кваліфікованого супроводжуючого можна підготувати за місяць.

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Керівниця Chornobyl Guide School, голова ГО "Chornobyl NOW" Олена Фоміна зазначає: "Ми працювали над створенням проєкту близько півроку. Що таке Chornobyl Guide School? Саме від супроводжувача залежить, як інтерпретуватимуться події 1986 року, як буде сприйматися зона відчуження сьогодення. На супроводжувача покладається безпека відвідування. Донедавна не було єдиної інформаційної бази, відповідальність за підготовку покладалася на самих супроводжуючих і на ЦОТІЗ, частково - на туроператорів", - сказала Фоміна.

Тому, за її словами, виникла ідея створити освітній портал для підготовки і сертифікації кваліфікованих супроводжувачів. Платформа школи є гнучною та може доповнюватися матеріалами надалі.

Вона назвала кілька критеріїв, яким має відповідати супроводжувач на території зони.

"У першу чергу, він має знати історію, апелювати до достовірних фактів і даних. Він має розуміти, чим є зона відчуження сьогодення, він має знати маршрути для відвідування. Він має уміти працювати з людьми, розуміти специфіку проведення візитів. На Chornobyl Guide School ми збираємо унікальний контент, ми задіюємо провідних експертів, робимо їх доступними 24 години на добу", - додала Фоміна.

За словами помічника директора ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" (ЦОТІЗ) Кирила Гарника, наразі ведуться роботи із покращення інфраструктури відвідування Зони. Також ведеться робота над вдосконаленням підготовки супроводжувачів.

"Ми розвиваємо і створюємо нову інфраструктуру, працюємо над тим, щоб забезпечити потреби для відвідувачів: щоб ті, хто приїжджає на багатоденні візити, могли зупинитися комфортно і переночувати, ми над цим працюємо. Сподіваємося, що найближчим часом зможемо надавати більш якісні послуги у цьому напрямку", – розповів Гарник.

"У нас є гарний старт. Ті напрацювання, які вже є, ми, сподіваюся, зможемо використовувати спільно у підготовці. Наше підприємство було налаштоване досить опитимістично у плані підготовки супроводжувачів. Справа в тому, що минулого року до зони приїхав 124 001 відвідувач, навантаження на одного супроводжувача зросло в рази", – сказав Гарник.

Якщо в 2018 році в ЦОТІЗ працювало близько 80 супроводжувачів, то у 2019-му їхня кількість наблизилася до 135 осіб.

"Рівень підготовки супроводжувачів різниться. Ми намагаємося задовольнити потребу у відвідуванні, але не встигаємо за фаховою підготовкою", – наголосив Гарник.

За його словами, в майбутньому в основу підготовки професійних супроводжувачів, які можуть долучатися до роботи, уже будучи сертифікованими, може бути покладена ініціатива єдиного освітнього порталу для навчання та сертифікації професійних гідів зони відчуження Chornobyl Guide School.