На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією чиновник вимагав від суб'єкта господарювання хабар у розмірі 20 тис. доларів за вирішення питання закриття кримінального провадження та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків.

Після отримання хабаря 19 лютого податківця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу.

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Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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