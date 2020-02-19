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19.02.20 18:06

На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря заступника начальника одного з управлінь ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 01

За попередньою інформацією чиновник вимагав від суб'єкта господарювання хабар у розмірі 20 тис. доларів за вирішення питання закриття кримінального провадження та непритягнення до відповідальності за ухилення від сплати податків.

На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 02

Після отримання хабаря 19 лютого податківця затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання щодо нього запобіжного заходу.

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На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 03

На Хмельниччині чиновника ДФС затримано на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 04

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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