Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Зараз начальник Генерального штабу перебуває на місці події. Він приїде і конкретно все розповість", - сказав Загороднюк журналістам після закритого засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в середу.

Міністр оборони зазначив, що українська сторона, за даними розвідки, знала про зосередження техніки у лінії зіткнення.

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"Розвідка нам все доповідає. Ми знали про зосередження техніки до того, як це сталося, і тому ми підготувалися і всі дії наших військових зберегли ситуацію з безпеки", - сказав він.

Як повідомив журналістам глава комітету Олександр Завіткевич, комітет може продовжити розгляд ситуації навколо ескалації на Донбасі в п'ятницю (21 лютого), щоб заслухати представників Генштабу, які зараз перебувають на місці подій.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.