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19.02.20 18:39

У Києві затримали агента "МДБ ЛНР", який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У Києві затримали агента МДБ ЛНР, який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ 01

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, житель тимчасово окупованого Луганська, був завербований "МДБ ЛНР". Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції. Інформатор переховувався в різних населених пунктах нашої країни.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності фігуранта справи. Після цього його було оголошено в загальнодержавний розшук.

У Києві затримали агента МДБ ЛНР, який перебуває в розшуку, - контррозвідка СБУ 02

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Правоохоронці затримали інформатора за місцем тимчасового проживання в Києві. Затриманий буде доставлений до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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