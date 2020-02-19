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19.02.20 18:19

Члени комітету не задоволені доповіддю Генштабу про ситуацію на Донбасі 18 лютого, - глава комітету "слуга народу" Завітневич

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Олександр Завітневич заявив, що члени комітету не задоволені доповідями Генштабу ЗСУ щодо ситуації на Донбасі.

Члени комітету не задоволені доповіддю Генштабу про ситуацію на Донбасі 18 лютого, - глава комітету "слуга народу" Завітневич

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам після закритого засідання комітету.

"Представники Генерального штабу були, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми очікували почути", - сказав він.

Він розповів, що в п'ятницю 21 лютого планується провести ще одне засідання комітету, куди запросять знову представників Генерального штабу.

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Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

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