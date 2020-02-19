Затриманий напередодні боєць "Омеги" Косенко давав свідчення в суді над п'ятьма ексберкутівцями, - прокурор Земсков

Про це в коментарі hromadske заявив прокурор Ігор Земсков, передає Цензор.НЕТ.

"Під час допиту у справі ексберкутівців, яка слухається у Святошинському суді Києва, Косенко говорив, що стріляв по ліхтарях, щоб не було видно, де були на Майдані працівники міліції. По людях говорив, що не стріляв. Коли він свідчив у суді у справі ексберкутівців - слідства конкретно щодо Косенка не було", - повідомив Земсков.

Водночас, за даними слідства, боєць "Омеги", спільно зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут", розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Зокрема, як повідомив слідчий, внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранення Віталій Гуков.

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

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