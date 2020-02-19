Від початку доби на Донбасі зазнав поранення один боєць ОС, ворог відкривав вогонь сім разів, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях. Неподалік від Мар'їнки вогонь вівся зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів); від Лебединського - з міномета калібру 82 мм (15 мін), з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; від Славного - працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї; від Василівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; від Широкиного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Два обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - в районі Луганського (6 мін з 82-мм міномета, з автоматичного станкового гранатомета) і Оріхового (6 мін з міномета калібру 120 мм).

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних загинув, чотирьох захисників поранено і ще двоє зазнали бойових травм.

За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи було знищено і ще 6 зазнали важких поранень.

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