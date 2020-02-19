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19.02.20 19:49

П'ятеро водіїв, задіяних у перевезенні евакуйованих із Китаю, також залишаться на карантин, - ДСНС

Заступник директора департаменту швидкого реагування ДСНС Василь Сніцар розповів, що п'ятеро водіїв автобусів, які будуть везти евакуйованих із Китаю українців і іноземців з аеропорту на обсервацію, також будуть залишені на карантин.

П'ятеро водіїв, задіяних у перевезенні евакуйованих із Китаю, також залишаться на карантин, - ДСНС

Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"П'ятеро водіїв, які здійснюватимуть перевезення цих людей і екіпаж - це буде 5 автобусів. Чотири автобуси для пасажирів і один автобус для екіпажу повітряного судна. Ці 5 водіїв також залишаються на обсервацію разом із цими людьми", - сказав Сніцар.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих із Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

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