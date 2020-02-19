Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.02.20 20:24

Ворог 30 хвилин безперешкодно обстрілював наші позиції, - Забродський про бій під Золотим 18 лютого. ВIДЕО

Народний депутат України з фракції "ЄС" Михайло Забродський озвучив деякі подробиці засідання комітету з нацбезпеки ВР щодо факту сутички під Золотим 18 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресслужбі "ЄС".

М.Забродський поділився деякою інформацією із закритого засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Він підкреслив: "Вчора близько 30 хвилин противник безкарно вів вогонь по наших позиціях. Тільки після цього артилерія змогла завдати удар у відповідь".

За словами представника Генштабу, військовим довелося залишити кілька спостережних пунктів. Ця інформація спростовує попередні заяви керівництва Генштабу та Міноборони.

Читайте також: Начальник Генштабу Хомчак перебуває на місці вчорашньої атаки бойовиків під Золотим, - міністр оборони Загороднюк

Інформація про жертви підтвердилася: один наш військовослужбовець загинув, четверо поранені.

На жаль, представник Генштабу не зміг пояснити, як так вийшло, що під час організованого відступу тіло нашого військового залишилося в зоні проведення бою. Внаслідок чого воно зараз у руках противника.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100