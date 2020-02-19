Перед вирішенням питання харчування дітей у школі буде проведено масштабне анкетування дітей і батьків, - Милованов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Милованов зазначив: "В Україні 15 103 школи, де навчається 4 млн 113 тисяч дітей, які п’ять днів на тиждень впродовж дев’яти місяців на рік обідають не вдома. Це означає, що 94,5% шкіл мають їдальні або буфети, щоб забезпечувати дітей гарячим харчуванням. Та ж сама статистика каже, що гарячі обіди в школі отримують 70% учнів, 50% з яких – безкоштовно. Але кількість - не завжди якість.

Що з цим робити?

Для вирішення цього питання і проведення реформи шкільного харчування в цілому Перша Леді Олена Зеленська ініціювала онлайн-анкетування для школярів та їхніх батьків, яке допоможе зрозуміти реальну ситуацію, а також рівень задоволеності учнів і батьків шкільними обідами.

Ми проаналізували шкільне харчування, визначили проблемні критичні точки в ланцюжку поставок харчування та сформували репрезентативну вибірку закладів загальної середньої освіти з урахуванням міських та сільських шкіл.

На жаль, у шкільному харчуванні є низка проблемних питань: переварена чи недоварена, а часом і холодна їжа, невеликий асортимент страв для вибору учнів, продаж шкідливих продуктів (чипси, сухарики чи газовані напої) у шкільних буфетах чи у кіосках поруч. Окремою проблематикою є високі ціни на харчування для дітей, випадки антисанітарії або ж взагалі відсутність їдалень у школах.

На зустрічі минулого тижня, Олена Зеленська разом із представниками Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, ДУ "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Антимонопольного комітету України, Державної аудиторської служби України обговорили проведення комісійного обстеження 500 закладів загальної середньої освіти в розрізі сільських/міських шкіл та групуванням по чисельності учнів найближчим часом.

Дякую Першій Леді за довіру та залучення до реформування харчування школярів.

Це вкрай необхідна ініціатива, яка стосується дітей і збереження їхнього здоров’я змалку".

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