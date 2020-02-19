На Львівщині п'яний контрактник ударив ножем старшину, військовослужбовець помер, не отримавши медичної допомоги, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, 15 лютого в позаслужбовий час у гуртожитку однієї з військових частин у Львівській області солдат-контрактник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдарив ножем у живіт колегу. Через добу від отриманих тілесних ушкоджень старшина помер, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги", - сказано в повідомленні.

Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям і не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому.

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Досудове розслідування ведеться за фактом ненаправлення військовими посадовими особами військової частини в орган попереднього розслідування повідомлення про підлеглого, що вчинив кримінальний злочин, а також умисне невиконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).