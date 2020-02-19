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19.02.20 20:53

Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова

Український політв'язень Олексій Стогній, якого окупаційна влада незаконно затримала в листопаді 2016 року, а згодом засудила, повернувся до Києва.

Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова

Про це повідомила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці роки наш громадянин утримувався в нестерпних умовах місць позбавлення волі країни-окупанта, що дуже позначилося на стані його здоров'я", - зазначила вона, пообіцявши, що подбає про проведення "висококваліфікованого медичного обстеження і надання необхідної лікарської допомоги" Стогнію.

Утримуваний в окупованому Криму з 2016 року Стогній повернувся до Києва, - Денісова 01

Нагадаємо, Олексія Стогнія затримали в ніч з 14 на 15 листопада 2016 року за виїзді з Криму напроти пункту пропуску "Каланчак". Він їхав до Києва до доньки на день народження.

Через певний час російські ЗМІ показали сюжет, у якому затриманий зізнається у шпигунстві на користь України.

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