Це геноцид українського народу, - Тернопільська облрада вимагає не розміщувати в регіоні евакуйованих із Китаю

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облради.

"Перший заступник голови обласної ради Василь Деревляний говорив про те, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих у густо населених районах є геноцидом українського народу та наголосив на порушеннях законодавства та дезінформації громади при прийнятті рішень щодо намірів Уряду України розмістити на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, а також вказав на абсолютну непідготовленість санаторію "Медобори" до прийняття евакуйованих із Китаю", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що голова ОДА Ігор Сопель заперечив, що рішення про розміщення людей на Тернопільщині погоджено, проте також присутні в залі представники Микулинецької ОТГ висловили сумніви у правдивості сказаного.

Читайте також: "Ніхто не виїде, все", - на Львівщині місцеві жителі заблокували госпіталь, в який можуть привезти евакуйованих із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник управління охорони ОДА Володимир Богайчук, керівниця Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук і керівник санаторію "Медобори" Василь Мартинюк заявили про неготовність прийняти в області борт із Китаю.

Представник МОЗУ поінформував про те, що мета перебування його з колегами на Тернопіллі – визначення умов, які є в області для прийняття евакуйованих.

Також читайте: Евакуйованих із Китаю розмістять у чотирьох місцях у різних містах України, - МОЗ

"Вислухавши представників Микулинецької громади, проаналізувавши надану фахівцями інформацію, депутати обласної ради підтримали рішення Микулинецької селищної ради Теребовлянського району від 18 лютого 2020 року № 2652 "Щодо розміщення евакуйованих громадян України з Китайської Народної Республіки в санаторії "Медобори"та Теребовлянської районної ради.

Також було прийнято заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території Тернопільської області в селі Конопківка Теребовлянського району в санаторії "Медобори" близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю. "Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я і життя населення області, та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, мешканці смт Микулинці Тернопільської області на знак протесту проти можливого поселення в санаторії "Медобори" евакуйованих із Китаю українців облаштували на під'їзді до нього блокпост. Вчора ввечері там чергувало близько 300 осіб.

Крім того, поблизу місця ймовірного поселення евакуйованих з Китаю українців на Тернопільщині затіяли ремонт дороги.

Читайте также: Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев