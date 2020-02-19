РНБО рекомендує відновити СЕС у зв'язку з загрозою коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, за даними LB.ua, таке рішення було прийнято на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого. На ньому обговорювали, як запобігти занесенню коронавірусу на територію України і як реагувати на його поширення.

Першим пунктом протокольного рішення Міністерству охорони здоров'я і Центру громадського здоров'я рекомендується в тижневий термін розробити і внести пропозиції щодо відновлення діяльності СЕС на території України.

Також у рішенні є ще низка рекомендацій, наприклад, придбати (або виготовити) мобільний госпіталь на 50-100 місць, який міг би виконувати функцію карантинної установи.

Також там говориться, що українські вчені розробили діагностичну тест-систему. У зв'язку з цим МОЗ рекомендується опрацювати питання "передачі позитивного контролю" в Інститут молекулярної біології і генетики і ТОВ "Діоген" для перевірки її ефективності.

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