Трьох українців китайські лікарі не допустили до польоту, вони залишилися в Ухані, - МОЗ

Про це повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Евакуація проходить у штатному режимі. Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові. Літак вже вилетів. Усі пройшли відповідні перевірки. На борт допущені люди без симптомів гострої респіраторної інфекції", – розповів посадовець.

За його словами, на етапі огляду китайськими медиками не допущено на борт 4 людини, 3 з них українці та 1 – іноземка. Після цього українські фахівці, медики, які супроводжують цей рейс, провели додатково фінальний огляд. Всього на борт допущено 73 людини. По прибуттю вони будуть розміщені в обсервацію у визначеному Урядом об'єкті. Ті, кого не було допущено до евакуації, знаходяться під наглядом китайських лікарів та перебувають на постійному зв'язку з консульською службою.

"Прошу не створювати паніку, зберігати здоровий глузд та розуміння, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Там могли опитинись кожен із нас чи дорога нам людина. Ми забираємо людей, які і так переживають непростий період. Серед евакуйованих сім’я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти. Наш обов’язок – забрати їх та створити максимально комфортні умови. Це стосується не тільки організації перельоту та облаштування їх побуту, але й прийняття їх іншими українцями. Невже в такій великій країні немає місця для менше сотні громадян, які опинилися в складній ситуації?" – наголосив Ляшко.

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