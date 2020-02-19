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19.02.20 21:16

У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в жовтні Україна може очікувати підвищення статусу в Північноатлантичному альянсі до партнера з розширеними можливостями.

У жовтні Україна може розраховувати на підвищення статусу в НАТО, - Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що Україна може очікувати підвищення статусу з розширеними можливостями, якщо темп реформ буде збережено.

"Основні підсумки Мюнхена такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони не має місця - увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", - запевнив Загороднюк.

Також міністр додав, що зустрічався з більш ніж десятьма міністрами оборони різних країн.

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