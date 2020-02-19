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19.02.20 22:06

Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника українського телеканалу, який вестиме мовлення на окупованих територіях.

Глава мінкульту Бородянський дав старт конкурсу на керівника телеканалу для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу hromadske.

"Сьогодні я підписав (розпорядження про оголошення конкурсу - ред.), буде оголошено. Його не оголошували через бюрократичні процедури - об'єднувалося міністерство", - сказав він.

Міністр уточнив, що об'єднане міністерство з'явилося тільки з 1 січня 2020 року.

"Ми гнали, як тільки можливо, щоб це швидко оголосити. Сьогодні буде оголошено конкурс", - додав він.

Нагадаємо, раніше Бородянський заявляв, що український телеканал, який вестиме мовлення на окуповані території, має запрацювати в лютому 2020 року. В уряді переконані, що він зможе конкурувати з російськими.

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