Уряд дозволив направляти залишки освітньої субвенції на пожежну безпеку в школах, - МОН

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

19 лютого Кабмін ухвалив постанову, в якій одним із пріоритетів для використання залишків освітньої субвенції буде пожежна безпека у школах.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив 19 лютого.

"Цим рішенням наш Уряд акцентує увагу, що пожежна безпека шкіл має бути одним із пріоритетів для місцевої влади. Адже вона напряму стосується безпеки учнів, учителів та усіх, хто знаходиться у закладах. Наше рішення дає можливість використовувати більше ресурсу на протипожежні заходи та підвищувати їхню ефективність", – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.

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Серед пріоритетів для закупівель за залишки освітньої субвенції також:

придбання шкільних автобусів,

оновлення навчальної та матеріально-технічної бази,

придбання підручників і посібників (у тому числі електронних),

оснащення закладів освіти засобами навчання з фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання,

підключення закладів освіти до Інтернету,

будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт туалетних приміщень.

У відомстві нагадують, що субвенція на розвиток Нової української школи зросла на 17% порівняно з минулорічною і становить 1,4 млрд грн. 12 лютого уряд розподілив ці кошти на місця.

Освітня субвенція – це кошти, які надаються місцевим бюджетам з державного бюджету для виконання переданих на місця повноважень. Здебільшого з освітньої субвенції фінансуються заробітні плати педагогів. Залишки освітньої субвенції – кошти, що не використали до кінця року – можна використовувати на матеріально-технічне забезпечення закладів (ремонти, закупівля обладнання тощо).