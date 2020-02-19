Українка Зінченко не стала евакуюватися з Уханя через проблеми з документами на собаку

Про це вона написала в Instagram, передає Цензор.НЕТ.

"Мої старання потрапити з Мішею додому і результат... Я знайшла вчора машину, зібрала всі документи й забрала клітку для її (собачки - ред.) перевезення, відправила всі документи в першій половині дня до посольства. Моє повідомлення і питання про собачку ігнорували. Після чого співробітник і представник від посольства України мені зателефонував і сказав, що я з собачкою евакуюватися не можу", - написала Анастасія.

За словами дівчини, в посольстві України її запевняли, що відмову в перевезенні собаки отримали від китайської сторони, але в МЗС заявили, що інформації про збір всіх документів не отримали.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на дані ЗМІ, посольство поінформувало Анастасію, що згідно з наказом номер 553 від 16.11.2018 Міністерства аграрної політики та продовольства України для вивезення тварини за кордон потрібні документи, щеплення та інші документи, для того, щоб виконати всі санітарні норми.

Однак дівчина стверджує, що, незважаючи на труднощі, знайшла одну клініку в Гуанчжоу, змогла отримати документи на собаку поштою, і виконала всі умови провезення тварини (включаючи наявність чіпа і щеплення).

Сьогодні, за її словами, вона не змогла навіть вийти до магазину за продуктами, для цього потрібен пропуск. "Я купила біля будинку в невеликому магазині що змогла і пішла додому. Як буде розвиватися ця ситуація надалі, не знаю. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і потраплю додому з Мішею", - написала Анастасія.

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Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже півсотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих із Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

На борту літака, який вилетів із китайського Уханя в Україну, перебувають люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.

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