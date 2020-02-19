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19.02.20 23:26

Бородянський заявив, що не знав про консультації ведучих "112 каналу" на каналі для окупованих територій

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що лише сьогодні, 19 лютого, дізнався про консультації ведучих каналу Віктора Медведчука "112 Україна" для журналістів нового каналу для окупованих територій.

Бородянський заявив, що не знав про консультації ведучих "112 каналу" на каналі для окупованих територій

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в ефірі телеканалу hromadske.

"Там (на каналі — ред.) є керівник, Юлія Островська. Я думаю, що це питання правильно поставити їй. Це операційна діяльність. Вони не погоджують із Міністерством цих питань, вони самостійно їх вирішують", — сказав Бородянський.

При цьому про участь представників "112 каналу" в діяльності державного телеканалу для тимчасово окупованих території Бородянський дізнався ще 10 лютого, коли про це повідомила Олена Трибушна — вона мала очолювати інформаційне мовлення нового каналу.

"Тоді мене це не стурбувало", — сказав міністр.

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На запитання про те, чи проти він участі працівників "112 Україна" в роботі каналу для окупованих територій, Бородянське відповів, що його "непокоїть тільки одне: щоб люди, які працюють на цьому каналі, були людьми, які дотримуються етичних кодексів".

При цьому міністр як громадянин вважає, що на "112-му" є журналісти, які не дотримуються етичних норм.

"Я давно не дивився 112-й. Мені важко виокремити в пам’яті конкретні випадки і класифікувати їх. Мені не сподобалось, як інформація подавалась — неповно, перекручено, заангажовано", — сказав Бородянський.

Після того, як ведучий спитав про те, чи можуть працівники "проросійського телеканалу" брати участь у роботі державного мовника, міністр відповів: "Я вважаю, що якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, вони мають узагалі нести взагалі покарання за таку діяльність і не мають права працювати в органах державної влади".

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