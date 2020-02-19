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19.02.20 23:59

Суд відправив підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги" Косенка під домашній арешт

Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.

Суд відправив підозрюваного у розстрілах на Майдані ексбійця "Омеги" Косенка під домашній арешт

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними слідства, боєць "Омеги" разом зі співробітниками полку спеціального призначення "Беркут" розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Ена заявив, що внаслідок застосування вогнепальної зброї спецпризначенцем загинув Олег Ушневич і зазнав поранень Віталій Гуков.

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега".

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