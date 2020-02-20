Місія ОБСЄ має отримати вільний доступ для розслідування атаки біля Золотого, - представник уряду ФРН Деммер

Про це заявила на брифінгу 19 лютого в Берліні представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нові інциденти, які знову забрали людські життя, повинні бути розслідувані незалежним органом, з цією метою Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна отримати безперешкодний доступ. Перешкоджання роботі місії, за яке переважно відповідальні сепаратисти, має бути припинено", - сказала Деммер.

Уряд ФРН, за словами його представниці, засуджує нове порушення режиму тиші на сході Україні та наполегливо закликає до його дотримання та повного виконання Мінських домовленостей.

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Деммер зазначила, що Берлін і Париж працюють над тим, щоб Мінський процес продовжувався. Робота не припиняється на рівні радників щодо "кроків по важливих окремих питаннях" з метою виконання рішень паризького саміту, заявила вона, додавши, що до них відносяться, зокрема, режим припинення вогню та створення подальших зон розведення техніки та військ. Що стосується домовленості про проведення наступного саміту через 4 місяці після грудневого, який буде присвячений питанням створення безпекових і політичних умов, зокрема, проведення місцевих виборів, то дату такого засідання Берлін назвати що поки не може, сказала Деммер.

Водночас офіційна представниця МЗС Марія Адебар заявила, що Німеччина не має власних даних про деталі порушення режиму припинення вогню, тому не може прокоментувати нещодавні слова українського Президента про "російські війська". Вона також підкреслила, що німецька сторона закликає "обидві сторони" проявити стриманість та дотримуватися режиму припинення вогню.

Нагадаємо, вранці 18 лютого найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, трьох поранено, у двох контузія.

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