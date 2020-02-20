"Укрпошта" шукає альтернативні шляхи для доставки посилок із Китаю, - Смілянський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Але ще раз хочу запевнити всіх, що на сьогодні отримання посилок з Китаю є безпечним", - сказав Смілянський.

Відповідаючи в ефірі на запитання глядачів, він також спростував те, що коронавірус начебто може бути на посилках з Китаю.

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"Ні. Він не залишається... Ми кожен ранок отримуємо бюлетень, що це безпечно приймати чи не приймати... Тому ще раз: вірус не залишається на посилках", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Він також зауважив, що китайські партнери слідкують за якістю доставки, і якщо "Укрпошта" буде погано доставляти посилки, Alibaba не буде з нею працювати.

"А "Укрпошта" стала другою у світі цього року за темпами зростання обсягів із Китаю. Тому, мабуть, не так погано ми працюємо. І ми продовжуємо їх отримувати... Ми їх доставляємо, але опрацьовуємо альтернативні шляхи, бо пасажирські літаки припиняють літати. Ми працюємо з нашими партнерами з інших пошт світу. Орендуємо вантажні літаки, які летять у країни Європи, а ми звідти вантажівками доставляємо в Україну", - поінформував Смілянський.

Нагадаємо, в АТ "Укрпошта" попередили про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції та посилок між Україною і Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.

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Водночас з 12 лютого приймання всіх видів відправлень у Китай тимчасово призупинено.