Ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському продовжили термін дії зобов'язань до квітня, - ВАКС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС, 18 лютого слідча суддя продовжила термін дії зобов'язань до 18 квітня 2020 року включно.

Підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти детектива, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування (детектива НАБУ) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій

Зазначимо, що суд скасував зобов'язання не залишати Київську область.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.