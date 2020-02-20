Посольство перебуває на постійному зв'язку з усіма українцями, які залишилися на території провінції Хубей, - Зеленко

Про це заявила Громадському радіо речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

Так вона прокоментувала випадок з українкою Анастасією Зінченко, якій відмовили в евакуації з Уханя із собакою.

"Посольство кілька разів зверталося до уповноважених органів КНР із проханням надати можливість згаданій громадянці України вилетіти з м.Ухань разом із її улюбленцем, однак, посилаючись на безпрецедентні карантинні заходи в м.Ухань, а також спеціальний евакуаційний характер рейсу, китайська влада щоразу відмовлялася надати дозвіл на переміщення через її державний кордон собаки, про що громадянці України одразу повідомлялося співробітниками Посольства. Після отримання чергового звернення Анастасії до Посольства з порушеного питання ми ще раз опрацювали з контролюючими органами м.Ухань питання її евакуації разом із собакою. Однак, хоча пані Анастасія та інші громадяни отримали необхідні дозволи китайської сторони на евакуацію, в евакуації її песика китайська влада відмовила, про що негайно було поінформовано згадану громадянку", - сказала Зеленко.

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"Дипустановою було надано вичерпні консульсько-правові консультації щодо порядку вивезення домашніх тварин з Китаю та їхнього ввезення до України. Зокрема, громадянку було поінформовано, що порядок ввезення та вивозу домашніх тварин з території Китайської Народної Республіки є виключною прерогативою компетентних органів цієї країни. Попри рекомендації тимчасово залишити м.Ухань, пані Анастасія остаточно вирішила залишитися в місті. Посольство перебуває на постійному зв’язку з усіма громадянами України, які залишаються на території провінції Хубей, та надає їм, за потреби, всебічну допомогу і сприяння з усього комплексу питань", - підкреслила речниця МЗС.

Також видання, посилаючись на джерела в посольстві, повідомило, що понад 30 українців з різних причин залишилися в ізольованому китайському місті Ухань. Деталей щодо причин цього не назвали.

Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кількох десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих з Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

На борту літака, який вилетів з китайського Уханя в Україну, перебувають люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.