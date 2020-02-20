Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також було зафіксовано активність снайперської пари.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:
- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів;
- поруч з Лебединським - з міномета калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Славного - працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;
- поруч із Василівкою - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Широкиного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Красногорівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномета ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 6 мін.
"Учора, 19 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 120 мм, а також озброєння БМП і гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки.
"За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.