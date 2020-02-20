Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2120 осіб, інфіковано понад 74,5 тис., одужали - 16,3 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї сягнула 74 576 осіб. Загалом у світі – 75 725. Водночас одужали за останніми даними 16 330 людей.

Слід зазначити, що приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей.

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Нагадаємо, літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя до Києва. Він має прибути до аеропорту "Бориспіль" не пізніше 8:05 сьогодні.

Кабмін прораховує вплив коронавірусу на українську економіку.