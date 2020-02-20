Пристайко відкриє дебати Генасамблеї ООН, присвячені ситуації на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Під час дебатів буде порушено тему війни, яка триває вже шість років. Ми не можемо дозволити, аби ця тема зійшла з обговорення. Росія має не лише визнати свою провину в розв’язанні цієї війни, а й понести відповідальність", - зазначив напередодні засідання Генасамблеї очільник МЗС України.

За словами Пристайка, перед дебатами він мав зустрічі з представниками Німеччини та Франції, "на допомогу й підтримку яких ми розраховуємо".

Міністр нагадав, що після Паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня вдалося здійснити обмін полоненими з Російською Федерацією. Нині триває підготовка до чергового обміну, в результаті якого в Україну мають повернутися близько 200 осіб.

"Цим ми завершимо процес обміну за принципом "усіх на всіх", - наголосив Пристайко, зауваживши, що інші питання, які порушувалися на саміті, потребують подальшого вирішення.

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За словами міністра, вже зараз треба розпочинати підготовку до місцевих виборів на окупованих територіях, що мають відбутися в жовтні 2020 року.

"Ми не такі наївні й розуміємо, що це складно. Але якщо не розпочнемо підготовку зараз, то ніколи не зможемо їх провести", - впевнений глава МЗС.

Він зазначив, що за шість років вибори на окупованому Донбасі уже було пропущено двічі. Натомість місцеву владу призначає Росія. При цьому, наголосив Пристайко, не можна проводити вибори без отримання контролю за кордоном.

Голова зовнішньополітичного відомства також підтвердив, що Мінські угоди залишаються базовим документом для досягнення миру, хоча й укладалися спочатку на один рік, аби зупинити загибель українських військових.

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Водночас підписані в Мінську документи, за словами Пристайка, не є ідеальні й потребують змін: "Деякі зміни вже зроблено. Прийнято "формулу Штайнмаєра", домовлено про відведення сил у трьох населених пунктах".

Глава МЗС також повідомив, що в рамках візиту до Нью-Йорка очікується його зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та представниками низки країн в у цій організації.