Евакуація українців із Китаю: транспортування громадян здійснюватиметься 7 автобусами і з залученням 33 рятувальників, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними штабу, для перевезення прибулих громадян України та іноземців підготовлено 7 автобусів та залучені 33 рятувальники.

Також повідомляється, що встановлені тимчасові обмеження й особливі умови для в'їзду осіб, які перебували в КНР.

"На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), який став епіцентром спалаху нового типу корона вірусу, майже пів сотні громадян України та кількох десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих з Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

На борту літака, який вилетів із китайської Уханя в Україну, перебувають люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.