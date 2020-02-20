У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження в жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби", - йдеться в повідомленні.

На бортах прямих рейсів із Китаю не було жодної інфікованої людини.

"Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв'язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день). Тепер ми точно можемо сказати - вони здорові", - додав Ляшко.

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