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20.02.20 10:23

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Компанія олігарха Ріната Ахметова "Метінвест" сплатила понад 10 млн збитків, заподіяних державі у сфері екології в зв'язку з діяльністю металургійного комбінату ім. Ілліча в Маріуполі.

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ході позапланової перевірки ПрАТ "ММК Ілліча" за дорученням прем'єр-міністра, було встановлено, що це підприємство порушує законодавство у сфері поводження з відходами виробництва.

Державними інспекторами були нараховані збитки на суму понад 10 мільйонів гривень, які підприємство сплатило в повному обсязі у досудовому порядку. Без заперечень", - повідомив він, додавши, що це сталося вперше за всю історію існування інспекції.

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Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 01

При цьому Фірсов зазначив, що штрафи - лише вимушений захід, який має стимулювати власників підприємств проводити модернізацію і зменшувати викиди, але не самоціль.

"Підприємства мають системно працювати над зниженням негативного впливу на довкілля. Варто зрозуміти, що так, як раніше, коли можна було робити, що завгодно і не зважати на екологічне законодавство, вже не буде. І жити відповідно до нових реалій", - резюмував чиновник

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Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 02
Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 03

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