Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС на сторінці в мережі Facebook.

"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я громадян, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться в повідомленні.

Нині літак з евакуйованими перебуває на дозаправленні в аеропорту "Бориспіль". На борту 45 громадян України і 27 іноземців.

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