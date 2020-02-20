Народні депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"6 років тому в центрі нашої столиці відбулися страшні події. Ми втратили в мирній країні в той час дуже багато наших співгромадян. Це трагедія для України і я пропоную згадати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув тоді і всіх тих, хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи демократичні цінності, суверенітет і майбутнє нашої держави", - сказав спікер ВР Дмитро Разумков.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.