Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.

"Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", - розповів Зеленський.

За його словами, спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в країну показує далеко не найкращу сторону нашого характеру.

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"Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх. Такою буде державна політика – я це гарантую. Але такою ж самою має бути й реакція суспільства – я на це дуже сподіваюся", - підсумував президент.

Нагадаємо, з 20:00 середи, 19 лютого, біля медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" під Полтавою зібралися близько сотні місцевих жителів, протестуючи проти можливого поселення сюди людей, евакуйованих з китайського Уханя.