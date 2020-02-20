"Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Евакуація відбулася успішно. Усі пасажири, члени екіпажу та особи, які їх супроводжують, почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають", - повідомив він.

За його словами, після приземлення літака з евакуйованими в аеропорту "Харків" буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту: борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці; усі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапу літака.

"Далі 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та особи, які їх супроводжують, будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.

Обсервація триватиме 14 днів. На локації 24/7 перебувають лікарі, забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу", - додав прем'єр.

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"Ми своїх не залишаємо! У будь-якій ситуації треба бути людьми і пам’ятати, що у такій ситуації міг опинитись кожен із нас чи близька нам людина", - резюмував Гончарук і закликав громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися громадського порядку та безпеки і з розумінням поставитися до ситуації.



