Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Полтавської ОДА в Facebook.

Глава області зустрівся з місцевими активістами і депутатами місцевих рад.

"Нині розбираємося в ситуації. Закликаю бути виваженими й стриманими, не панікувати. З Китаю до України повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції", – зазначив Синєгубов.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Фото: Полтавська ОДА / Facebook

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