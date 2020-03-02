В Україні з'явився коньяк, який б'є рекорди за кількістю повторних покупок

Виробники, затамувавши подих, чекали результатів перших продажів і відгуків споживачів. І ось за два місяці незалежне дослідження компанії "Інмарк" дало довгоочікувану відповідь на питання: чи запалив "Довбуш" вогонь у душах українців? 73% з опитаних купують "Довбуш Карпатський" повторно.

Анатолій Грищенко, покупець коньяку "Довбуш Карпатський": "Я завжди намагаюся куштувати новинки, іноді можна наштовхнутися на щось дуже цікаве, так і з "Довбушем" вийшло. В першу чергу привернула увагу сама пляшка, ну, і назва - відразу зрозуміло, що коньяк наш, український. Я і взяв спробувати. Описати? Як на мене, за нього не буде соромно в гідній компанії і він підходить для більшості ситуацій і приводів. У нього дуже приємний аромат, багатий смак, ну і легко п'ється. Він м'який і легкий сам по собі. А ще ціна приємна, бо складно знайти гідний коньяк за прийнятною ціною. Тому і беру його вже не перший раз".

Подібні відгуки мають особливо гріти душу творців продукту, адже задумка виробників не обмежувалася завданням забезпечити продукт українською айдентикою. "Довбуш Карпатський" повинен був і став істинно українським коньяком, створеним українцями для українців, яким можна пишатися, тим паче на користь цього факту свідчать вражаючі цифри дослідження.

Костянтин Корж, керівник проєкту, соціолог компанії "Інмарк": "Ми опитали 1012 споживачів по всій Україні, респондентами стали люди, які обирали "Довбуш Карпатський" біля полиці в магазині. Так як продукт новий, ми в першу чергу хотіли дізнатися звідки про нього дізналися і що вплинуло на те, що покупець обрав цей коньяк. Результати були вражаючими, адже 73% з опитаних сказали, що вже купували "Довбуш" і прийшли за покупкою знов. А це виводить на перший план якість і смак самого продукту, а не тільки маркетинговий антураж. Мушу визнати, хоча ми проводимо подібні дослідження не перший рік, подібний результат доводить, що продукт, як і обіцяє слоган, запалив вогонь в душах споживачів".

Будемо сподіватися, цей вогонь продовжить палати і надалі, адже виробники дійсно постаралися виділити свій продукт, наділивши його купою особливостей і унікальних переваг.

Олексій Козаченко, головний технолог ТМ "Довбуш Карпатський": "Коньяк "Довбуш" створений за нашою особливою, карпатською рецептурою, а в його виробництві використані найкращі спирти виключно з українського винограду. Крім цього, витримується наш "Довбуш" в бочках, вироблених українськими бондарями з могутнього карпатського дуба за класичною технологією".

З огляду на те, що продукт "зайшов" споживачеві і попит продовжує рости, виробник обіцяє поповнити колекцію ще однією позицією. Всіх таємниць поки не розкривають, але обіцяють здивувати і порадувати ще більше. Нагадаємо, що поки лінійка коньяків "Довбуш Карпатський" містить 2 найменування: трьох і п'яти років витримки.

Новина публікується на правах реклами