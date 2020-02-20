Поранених під час обстрілу в районі Золотого українських воїнів вертольотом доставили до Харкова, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які 18 лютого пізно ввечері прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.

"В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом", - розповів офіцер.

Також він додав, що стан одного з пацієнтів напередодні оцінювався як важкий, але після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми. Тому часу на їхнє одужання піде не багато.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

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