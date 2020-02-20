МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Літак авіакомпанії SkyUp, за рішенням урядової комісії, нарешті, доправив наших громадян в аеропорт "Бориспіль". Планувалося, що цей літак приземлиться в Харкові, але там був сильний туман. Тому наразі він у Борисполі дозаправляється", - сказав міністр під час відвідування аеропорту "Бориспіль".

За словами міністра, з Харкова вже спеціальним транспортом громадяни, а їх загалом 45 громадян України та 27 іноземців і 22 члени екіпажу та поліцейські і лікарі, поїдуть до місця, де будуть проходити процедуру обсервації.

"Сподіваюся, що ця процедура мине без проблем", - зазначив він.

Аваков ще раз наголосив, що обсервація триватиме 14 діб у Полтавській області у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах.

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"Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літака здорові, добре почуваються, але трішки заморені. Це інформація з борту літака", - зазначив міністр.



Фото: сайт МВС

Очільник МВС розповів, що у Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані. Просто мали слабкість.

Нагадаємо, 19 лютого розпочалася евакуація українських громадян з Уханя. В китайське місто вирушив літак для евакуації громадян України та іноземців з країн, які звернулися по допомогу. Наразі відомо, що наш літак забрав громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.