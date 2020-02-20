Убивство Шеремета: розгляд апеляції на арешт Антоненка перенесли на 2 березня

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні на 10:30 було заплановано розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, проте до Київського апеляційного суду його не доставили. У зв'язку з цим апеляцію не розглядали і засідання перенесли на 2 березня.

Крім того, сьогодні о 14:00 розглядати скаргу адвокатів підозрюваного має Печерський суд, який раніше вже двічі переносив засідання у його справі.

Іншим фігурантам справи Шеремета запобіжний захід вже обрано - продовжено до квітня, а також розглянуто апеляції адвокатів Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. У випадку з Антоненком з незрозумілих причин процес затягується.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.